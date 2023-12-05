Темпе, США, 5 декабря, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграли команде «Аризона Койотс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Маллетт-Арене» в Темпе (штат Аризона) завершилась счётом 6:0 в пользу хозяев.

Григорий Сысоев/ РИА Новости Хоккеист Александр Овечкин

Первые пять шайб «койоты» забили в первом периоде в течение десяти минут. Счёт открыл на девятой минуте Логан Кули. После него отличились Майкл Карконе, Ник Шмальц и Джейсон Цукер. Шестую шайбу к концу второго периода забил Ник Бьюгстад.

Команда «Вашингтон Кэпиталз» играла без Евгения Кузнецова. По словам тренера Спенсера Карбери, ему была нужна «ментальная перезагрузка».

Капитан «Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин в матче не отличился, игра без голов стала для него седьмой по счёту. Для его команды проигрыш стал вторым подряд.

В прошлой игре «Кэпиталз» уступил «Вегасу» со счётом 1:4, команда находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками. У «Аризоны» 28 очков и седьмая позиция в Западной конференции.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Овечкин обновил личный антирекорд по сыгранному времени в матчах НХЛ. В гостевой игре против «Лос-Анджелес Кингз» он провёл на льду всего 13 минут и 49 секунд.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что недостаточно эффективно действовал в сериях плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», после которых эта команда получала Кубок Стэнли.