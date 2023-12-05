Симферополь, 5 декабря, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали над Азовским морем и Крымом более 40 украинских дронов. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Виталий Аньков / РИА Новости

Отмечается, что ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Сначала в Минобороны сообщили об уничтожении силами ПВО 22 украинских дронов и нейтрализации 13 БПЛА над акваторией Азовского моря и Крымом.

Позже ведомство проинформировало об уничтожении средствами ПВО ещё четырёх украинских дронов и перехвате двух БПЛА над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 4 декабря сообщил, что российские военные сбили за сутки 30 украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции.

Российские средства противовоздушной обороны 30 ноября сбили украинский беспилотник над Брянской областью. В ночь на 30 ноября силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.