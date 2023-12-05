Москва, 5 декабря, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Об этом 5 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Василий Иванов ИА Регнум

Он отметил, что по состоянию на 6:00 минимальная температура воздуха на базовой метеостанции столицы опустилась до отметки –12,9 °С, при том, что до этого в лидерах было 22 ноября, в этот день температурный минимум составил –9,5 °С.

Леус отметил, что на других метеостанциях Москвы минимальная температура воздуха составляла от –9,1°С на Балчуге, до –15,0 °С в Тушино, в Новой Москве некоторые термометры показали –16,9 °С.

Специалист добавил, что в Московской области холоднее всего было в Мелихово, где столбик термометра падал до –17,9 °С.

«По нашим прогнозам, на протяжении нынешней недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже 20-градусной отметки, в Москве это, скорее всего, произойдёт в выходные», — написал он, добавив, что в ближайшие несколько часов температура воздуха может ещё немного понизиться.

Как передавало ИА Регнум, с 5 по 9 декабря в Москве ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 5 по 9 декабря в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели призвали людей не стоять на морозе и двигаться, укрываться от ветра, использовать для обогрева ближайшие помещения. Также в ведомстве рекомендовали одеваться по погоде, надевать головной убор, не оголять на улице щёки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 4 декабря сообщил, что в Москве за сутки выпало до 30% от месячной нормы осадков. По его данным, на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 мм осадков, или 25% от месячной нормы.