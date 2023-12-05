Москва, 5 декабря, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Курс рубля снижается, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, доллар растёт до 91,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Так, курс евро расчётами «завтра» поднимался на 55 копеек, до 99,05 рубля, юань — на 6 копеек, до 12,79 рубля, доллар — на 46 копеек, до 91,39 рубля.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко 22 ноября в беседе с ИА Регнум заявила о возможном возвращении до конца года к курсу ₽90 за $1. Она отметила, что спрос на иностранную валюту обычно растёт в преддверии новогодних праздников.