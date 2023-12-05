Якутск, 5 декабря, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Школы Якутска проводят занятия в режиме онлайн из-за сильных морозов. Об этом управление образования городской администрации сообщило 5 декабря в Telegram-канале.

Александр Рюмин/ТАСС

Для учеников 9-х, 10-х, 11-х классов из-за холодов объявили актированный день — день, в который запрещено работать вне помещений. Ученики 1–8-х классов якутских школ переведены на дистанционное обучение до 8 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

«Актированный день объявляется на весь день, независимо от смены. В актированный день организуется обучение с использованием дистанционных технологий», — говорится в сообщении.

Указано также, что в 06:00 по местному времени (00:00 мск) температура воздуха в районе аэропорта в Якутске опустилась до минус 49 градусов, ветер дул со скоростью 1 м/с. В микрорайоне Гимеин было 45 градусов мороза.

Неделя в Якутске началась с сильных морозов. На город опустился плотный туман, расписание авиарейсов корректируется в зависимости от погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее об аномальных холодах, возможных почти на всей территории России, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Особенно сильные морозы, отмечал он, установятся в период со 2 по 6 декабря в Красноярском и Хабаровском краях, Магаданской области, а также в Якутии и на Чукотке.