Вашингтон, 5 декабря, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Число случаев массовой стрельбы в Соединённых Штатах за текущий год достигло 38, это является самым большим показателем за всё время ведения статистики с 2006 года. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, 3 декабря в полицию Вашингтона и Техаса поступили два сообщения о массовой стрельбе с разницей в менее чем 90 минут.

Отмечается, что это были 37-й и 38-й случаи стрельбы в 2023 году, в результате которых погибли четыре и более человек. Это является самым высоким числом массовых убийств за год, начиная, по крайней мере, с 2006 года, сообщает издание.

«Предыдущий рекорд в 36 случаев был установлен в прошлом году», — говорится в материале.

По определению газеты, под массовую стрельбу попадает случай вооружённого насилия, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, не считая нападавшего. При этом наиболее масштабный случай произошёл 25 октября в городе Льюистоне штата Мэн, тогда мужчина с психическими проблемами застрелил в баре и боулинг-клубе 18 человек и ранил 13 посетителей.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре в городе Биверкрике в американском штате Огайо в результате стрельбы один человек погиб, ещё четверо получили ранения. По информации полиции, вечером 20 ноября мужчина, вооружённый огнестрельным оружием, ранил четырёх человек в магазине Walmart.

В сентябре в результате стрельбы в американском штате Вирджиния пострадали мужчина и четверо мальчиков-подростков. Инцидент произошёл в городе Чесапике. Пострадавшие при стрельбе мужчина и четверо подростков были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В США за последние пять лет зарегистрировали примерно 1050 происшествий с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно превышает статистику за другие аналогичные периоды за прошедшие 50 лет, говорится в отчете исследовательского проекта K-12 School Shooting Database, который собирает информацию о таких случаях.