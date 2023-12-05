Кемерово, 5 декабря, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Осуждённый на три года условно по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин умер, сообщил «РИА Новости» знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта

«Умер где-то в конце ноября в больнице», — пояснил он.

По версии следствия, Семыкин получил через посредника — главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» — взятку в виде каменного угля от директора ООО «Шахта «Листвяжная» за незаконные действия и общее попустительство по службе в отношении компании. В суде Семыкин вину не признал.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв на кузбасской шахте «Листвяжная» произошёл 25 ноября 2021 года. Тогда погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В Ростехнадзоре назвали основными техническими причинами ЧП загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха; аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. Материалы расследования были переданы в СКР.

Обвиняемый по делу о халатности, возбужденному после ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная», сотрудник Ростехнадзора Вячеслав Семыкин не соглашался с доводами следствия о том, что он мог повлиять на безопасность на предприятии. По его словам, в шахте «Листвяжная» он бывал один-два раза в месяц и не мог постоянного контролировать её состояние.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, не признали своей вины и другие фигуранты дела: гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. Ещё пять фигурантов привлекались к ответственности по этому делу: директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок и главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

В апреле 2023 года шахта «Листвяжная» возобновила горные работы.