Москва, 5 декабря, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Скачок цены на золото за один день до самого высокого уровня за всю историю подрывает доверие к американскому доллару и говорит о конце гегемонии США. Так считает сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«2135 долларов США за унцию. За один день цена подскочила на 63 доллара! И это плохо, прежде всего, для доллара и для США», — написал в своём Telegram-канале политик.

По мнению Пушкова, накопление госдолга США, достигшего уже 33,5 трлн долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, антироссийские санкции, арест её долларовых резервов — в целом это всё подрывает доверие к американской валюте.

«Ещё один признак «конца истории» гегемонии США, какой все её знали», — признал сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость золота выросла 4 декабря почти на 1%, достигая рекордной отметки более 2100 долларов за тройскую унцию.

По словам директора института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, инвестиционное золото растёт, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает. Эксперт отметил, что самые лучшие инвестиции — это физическое золото, то есть слитки, которые и через сто лет не потеряют своей стоимости. При этом «металлические» счета — это бумажное золото, и оно менее интересно для инвестиций, физическое — более надёжно.

Ранее британская газета Financial Times сообщила о том, что мировые инвесторы начали массово продавать американские доллары в ожидании снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС). По мнению главы отдела макроэкономической стратегии банка State Street Майкла Меткалфа, распродажа долларовых активов может послужить дальнейшему ослаблению американской валюты.