Вашингтон, 5 декабря, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подал 4 декабря ходатайство о назначении голосования по запросу главы Белого дома Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели нацбезопасности, в том числе на поддержку Украины.

Lawrence Jackson Сенат США

В ходе слушаний в Сенате Шумер сказал, что «буквально несколько минут назад» он подал ходатайство о закрытии дебатов по законопроекту о мерах национальной безопасности.

Таким образом, по закону после завершения дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта. Потом проводится голосование. После этого пройдёт голосование в Конгрессе США. Оно может состояться уже 6 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, Чак Шумер заявил, что 5 декабря планируется выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского в режиме видеосвязи перед сенаторами в рамках закрытого брифинга перед голосованием.

В Сенате США 4 декабря демократы и республиканцы не смогли договориться при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.