Москва, 5 декабря, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Киевский режим попытался в очередной раз совершить нападение на объекты на территории России, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«5 декабря текущего года около 06:00 по мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, ещё два дрона удалось перехватить над акваторией Азовского моря.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 5 декабря средствами противовоздушной обороны ВС РФ уничтожены 35 беспилотников киевских боевиков. 22 беспилотника самолётного типа силы ПВО сбили и ещё 13 дронов перехватили над Азовским морем и Крымским полуостровом, уточнили в Минобороны.

4 декабря российские военные сбили за сутки 30 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск (ЛНР), Пески, Спорное и Александровка (ДНР), Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области. Также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, отметили в Минобороны РФ.