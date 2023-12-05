Москва, 5 декабря, 2023, 06:58 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что украинская армия на южнодонецком направлении за минувшие сутки лишилась почти 100 человек убитыми и ранеными, а также нескольких единиц техники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, помимо живой силы ВСУ потеряли четыре боевые бронемашины и два автомобиля.

Штурмовой и армейской авиацией было нанесено огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады в районе Приютного.

Мотострелковые подразделения группировки войск «Восток» пресекли действия группы минирования боевиков и сорвали ротацию двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении.

Чехов добавил, что российскими бойцами был разбит квадроцикл, станция РЭБ «Нота» и уничтожены до 17 боевиков.

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Как сообщало ИА Регнум, средствами противовоздушной обороны ВС РФ ночью 5 декабря были уничтожены 35 беспилотников киевских боевиков над Азовским морем и Крымом.

Бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту в районе Артёмовска.