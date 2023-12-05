Новый, 650-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован безуспешной массированной атакой Крыма украинскими беспилотниками самолётного типа. Как сообщает 5 декабря Минобороны, над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым сегодняшней ночью были уничтожены 22 дрона и ещё 13 — перехвачено.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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