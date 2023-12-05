ВСУ направили в Крым 33 беспилотника — 650-й день спецоперации на Украине
Минобороны: ВСУ направили в Крым 33 беспилотника — 650-й день спецоперации на Украине
Новый, 650-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован безуспешной массированной атакой Крыма украинскими беспилотниками самолётного типа. Как сообщает 5 декабря Минобороны, над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым сегодняшней ночью были уничтожены 22 дрона и ещё 13 — перехвачено.
Иван Шилов ИА REGNUM
Крым
Подробности — в трансляции ИА Регнум.