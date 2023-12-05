Средствами ПВО ночью уничтожены 22 украинских беспилотника и 13 перехвачены
МО: силы ПВО сбили и перехватили 35 беспилотников над Азовским морем и Крымом
Симферополь, 5 декабря, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны ВС РФ ночью 5 декабря были уничтожены 35 беспилотников киевских боевиков.
Иван Шилов ИА Регнум
Дрон над Сочи
По информации Минобороны, 22 беспилотника самолётного типа сил ПВО сбили и ещё 13 дронов перехватили над Азовским морем и Крымским полуостровом.
Как сообщало ИА Регнум, бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту в районе Артёмовска.
Российские бригады добровольцев «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей» перерезали основной путь снабжения боевиков ВСУ на артёмовско-соледарском направлении фронта. Это была последняя дорога, по которой шло снабжение группировки противника из Краматорска через Часов Яр.