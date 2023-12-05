Симферополь, 5 декабря, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны ВС РФ ночью 5 декабря были уничтожены 35 беспилотников киевских боевиков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон над Сочи

По информации Минобороны, 22 беспилотника самолётного типа сил ПВО сбили и ещё 13 дронов перехватили над Азовским морем и Крымским полуостровом.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту в районе Артёмовска.

Российские бригады добровольцев «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей» перерезали основной путь снабжения боевиков ВСУ на артёмовско-соледарском направлении фронта. Это была последняя дорога, по которой шло снабжение группировки противника из Краматорска через Часов Яр.