ДНР, 5 декабря, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту в районе Артёмовска, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон Mavic

Отмечается, что оператор после запуска FPV-дрона вывел его на позиции, где укрывались боевики ВСУ. С помощью очков виртуальной реальности оператор определил цель и начал заход на неё. В это время его помощник корректировал полёт дрона, осуществляя точное наведение беспилотника на цель. В результате расчёт FPV-дрона поразил двух украинских военнослужащих в укрытии.

Вторым дроном была поражена группа пехоты противника, состоявшая из трех человек. Двое украинцев получили тяжёлые ранения, третий был убит.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении оператор FPV-дрона Упырь направил беспилотник с боеприпасом в люк наводчика танка Т-64БВ. Бронированная техника загорелась и вышла из строя.

Российские бригады добровольцев «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей» перерезали основной путь снабжения боевиков ВСУ на артёмовско-соледарском направлении фронта. Это была последняя дорога, по которой шло снабжение группировки противника из Краматорска через Часов Яр.