Вашингтон, 5 декабря, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Израильская военная база «Сдот-Миха», где предположительно хранится ядерное оружие, подверглась ракетному удару ещё 7 октября. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на снимки со спутника.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАЛАХ ХАМАС

Предполагается, что ракета была выпущена палестинским движением ХАМАС. Отмечается, что, вероятно, на этой базе сосредоточено большое количество ракет, способных нести ядерный заряд. При этом ракеты не повреждены, но после атаки был пожар на близлежащей территории.

Это первый известный случай удара ХАМАС по базе якобы с ядерным оружием. По заключению издания, не исключено, что палестинцы могли случайно попасть по военной базе.

Как сообщало ИА Регнум, в Израиле власти просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут скрываться бойцы палестинского движения ХАМАС. В Тель-Авиве при этом осознают последствия, которые могут привести к экологической катастрофе и ещё больше ухудшить ситуацию с пресной водой в секторе Газа.

Солёная вода способна вынудить ХАМАС покинуть тоннели, но подтопление может усугубить гуманитарный кризис в Газе.

Врач скорой помощи Эльнажар Исмаил не подтвердил наличие тоннелей, которые бойцы палестинского движения ХАМАС якобы могли бы использовать в военных целях под медкомплексом «Аш-Шифа». Кроме больных и медиков там никого нет, сказал он.