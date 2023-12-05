Российские военные заняли почти все многоэтажки перед городом Курахово
ВС РФ заняли жилую застройку перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк
ДНР, 5 декабря, 2023, 05:33 — ИА Регнум. На донецком направлении в зоне специальной военной операции российские военные почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед городом Курахово. Отсюда ВСУ ведут обстрел Донецка и других территорий ДНР, рассказал заместитель командира первой стрелковой роты первого стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.
«На донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населённых пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Купол добавил, что оборона противника полностью рухнет, осталось буквально несколько домов.
По словам замкомандира, дальше вглубь контролируемых ВСУ позиций в районе Курахово идёт сеть защитных укреплений.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре ракетным ударом российские силы уничтожили скопление 72-й отдельной механизированной бригады» боевиков ВСУ у Курахово. Ударами были ликвидированы бронированная автомобильная техника, боеприпасы, вооружение и личный состав противника.
В конце ноября ВСУ при обстреле Калининского района Донецка впервые применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков. Этот тип ракет был произведён в Словакии и передан Украине в рамках военной помощи странами НАТО.