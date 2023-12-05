ДНР, 5 декабря, 2023, 05:33 — ИА Регнум. На донецком направлении в зоне специальной военной операции российские военные почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед городом Курахово. Отсюда ВСУ ведут обстрел Донецка и других территорий ДНР, рассказал заместитель командира первой стрелковой роты первого стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«На донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населённых пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Купол добавил, что оборона противника полностью рухнет, осталось буквально несколько домов.

По словам замкомандира, дальше вглубь контролируемых ВСУ позиций в районе Курахово идёт сеть защитных укреплений.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре ракетным ударом российские силы уничтожили скопление 72-й отдельной механизированной бригады» боевиков ВСУ у Курахово. Ударами были ликвидированы бронированная автомобильная техника, боеприпасы, вооружение и личный состав противника.

В конце ноября ВСУ при обстреле Калининского района Донецка впервые применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков. Этот тип ракет был произведён в Словакии и передан Украине в рамках военной помощи странами НАТО.