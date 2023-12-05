Вашингтон, 5 декабря, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко оборвала брифинг после вопроса о последнем отчёте Комитета по надзору палаты представителей, в котором выявлено, что сын президента США Джо Байдена Хантер отправлял ежемесячные платежи отцу с банковского счёта, который использовался для получения денег от китайских деловых партнёров. Об этом 4 декабря написало издание The Daily Caller.

The White House Карин Жан-Пьер

«Мне придётся направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу», — ответила Жан-Пьер.

После этого она закрыла папку с записями и ушла с трибуны.

В понедельник, 4 декабря, Комитет по надзору палаты представителей Джеймс Комер предоставил банковские отчёты по вызову в суд, которые показали, что Хантер Байден использовал компьютер для получения платежей из Китая, для отправки своему отцу прямых ежемесячных платежей. Более чем через три часа после публикации отчета Жан-Пьер объявила, что не видела его и ничего не знает об этом.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября возглавляющий юридический комитет палаты конгрессмен Джим Джордан заявил, что палата представителей Конгресса США намерена провести допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием. В нижней палате Конгресса идёт расследование, цель которого — доказать вовлечённость Джозефа Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Сам глава Белого дома настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.