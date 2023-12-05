Тель-Авив, Израиль, 5 декабря, 2023, 04:40 — ИА Регнум. В Израиле власти просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут скрываться бойцы палестинского движения ХАМАС. В Тель-Авиве при этом осознают последствия, которые могут привести к экологической катастрофе и ещё больше ухудшить ситуацию с пресной водой в секторе Газа. Об этом 4 декабря написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

По данным издания, израильские военные ещё в середине ноября установили пять насосных станций вблизи лагеря беженцев «Аш-Шати». Эти установки могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели за несколько недель. При этом окончательное решение пока не принято. Израиль проинформировал о такой возможности Белый дом, но в администрации американского президента Джо Байдена возникли разногласия на этот счёт.

Невозможно рассчитать как отразится затопление тоннелей на почве и грунтовых водах, что будет с канализационной системой и водопроводом в анклаве. В результате подтопления в почве могут оказаться опасные вещества, которые хранятся в тоннелях. При этом за время, необходимое на затопление тоннелей, боевики ХАМАС успеют покинуть их, отметили журналисты.

В долгосрочной перспективе солёная вода способна вынудить ХАМАС покинуть тоннели, но подтопление может усугубить гуманитарный кризис в Газе, ссылается газета на мнение бывшего сотрудника ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия начала вторжение в южную часть сектора Газа. Танки, БТР и бульдозеры ЦАХАЛ продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и достигли шоссе Салах ад-Дина.

Ранее в беседе с журналистами эвакуированный из сектора Газа врач скорой помощи Эльнажар Исмаил не подтвердил наличие тоннелей, которые бойцы палестинского движения ХАМАС якобы могли бы использовать в военных целях под медкомплексом «Аш-Шифа». Кроме больных и медиков там никого нет, сказал он.