Тель-Авив, Израиль, 5 декабря, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаудара по пусковым постам, инфраструктуре и военному комплексу ливанского движения «Хезболла».

upyernoz Флаг «Хезболлы»

В ЦАХАЛ пояснили, что это был ответный удар на пуски 4 декабря из Ливана в сторону Израиля.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удар — в сторону района Зарита на севере Израиля. Для устранения угрозы ЦАХАЛ нанесла удар ещё по нескольким местам на территории Ливана», — сообщила армия обороны в своём Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, израильтяне начали вторжение в южную часть сектора Газа. Танки, БТР и бульдозеры ЦАХАЛ продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и достигли шоссе Салах ад-Дина, северной и южной части.

Всех членов палестинского движения ХАМАС пообещал ликвидировать по всему миру руководитель службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар.