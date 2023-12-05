Тула, 5 декабря, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Полицейским по горячим следам удалось задержать 38-летнего Андрея Евланичего, который подозревается в нанесении смертельного ножевого ранения своему годовалому сыну. По сообщению пресс-службы УМВД по Тульской области, мужчину обнаружили в поле в 2 км от дома, где произошло убийство ребёнка.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

По предварительной информации, задержанный пытался свести счёты с жизнью. Бригада медиков оказала ему помощь и доставила в больницу.

Трагедия произошла 4 декабря — в квартире в посёлке Молодежном под Тулой было обнаружено тело мальчика с ножевым ранением.

В этот день мать оставила годовалого малыша бабушке с дедушкой, в квартире также находился её сожитель, который остался один с ребёнком после того, как родные женщины ушли на работу.

Позже отец позвонил бабушке и спросил, что делать, если сын сходил в туалет. Когда вечером дедушка вернулся домой, то обнаружил только тело мальчика. Подозреваемый в убийстве отец ребёнка скрылся.

При этом мужчина ушёл из квартиры без документов, денег и телефона. Есть информация, что он состоит на учёте в психиатрической клинике, сообщил источник РЕН ТВ.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, обвиняемая в убийстве троих детей 34-летняя жительница Великих Лук Псковской области признала свою вину.

По предварительной информации, в полицию обратилась бабушка детей. Прибыв в квартиру подозреваемой, следователи обнаружили два скелетированных детских трупа. Тела лежали на двухъярусной кровати, накрытые одеялами. Позже в другом доме следователи нашли тело восьмилетней девочки, обёрнутое в полиэтиленовый пакет.

Мать погибших заявляла, что все дети умерли «во сне» в августе 2023 года. После обнаружения тел были возбуждены уголовные дела по признакам убийства.