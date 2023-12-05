Берлин, 5 декабря, 2023, 03:15 — ИА Регнум. После начала спецоперации на Украине Россия стала сильнее, это заявление президента РФ Владимира Путина оказалось правдивым. Соответствующей точкой зрения поделилась внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ещё в прошлом году Путин утверждал, что военная операция идёт по плану, но многие посчитали эти слова «пропагандой», констатировала автор.

По её словам, в настоящее время приходится признать, что у России всё хорошо, украинцы опасаются начала российского наступления. Путин доволен результатами и уверен в себе, добавила журналист.

По промежуточному положению можно сказать, что Путин выходит победителем на поле боя. Российская экономика не обвалилась под давлением санкций, кроме того она стремится к росту, признала обозреватель издания.

Россияне не готовы сдаваться, а их лидер доволен возвращению России «суверенитета глобальной державы», заключила автор.

Как сообщало ИА Регнум, рост валового внутреннего продукта России за период с января по октябрь 2023 года, по предварительным данным Минэкономразвития, составил 3,2%. Наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности — почти 7,5%, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что рост российской экономики сказался на доходах федерального бюджета. За отчётный период в казну поступило средств на 3% больше, чем ожидалось.

Ранее Владимир Путин заявил, что до 2014 года он даже подумать не мог о возможности конфликта между Россией и Украиной.