В Германии признали успехи России и правоту Путина
Spiegel: Путин был прав, когда заявлял об усилении России после начала СВО
Берлин, 5 декабря, 2023, 03:15 — ИА Регнум. После начала спецоперации на Украине Россия стала сильнее, это заявление президента РФ Владимира Путина оказалось правдивым. Соответствующей точкой зрения поделилась внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой.
Ещё в прошлом году Путин утверждал, что военная операция идёт по плану, но многие посчитали эти слова «пропагандой», констатировала автор.
По её словам, в настоящее время приходится признать, что у России всё хорошо, украинцы опасаются начала российского наступления. Путин доволен результатами и уверен в себе, добавила журналист.
По промежуточному положению можно сказать, что Путин выходит победителем на поле боя. Российская экономика не обвалилась под давлением санкций, кроме того она стремится к росту, признала обозреватель издания.
Россияне не готовы сдаваться, а их лидер доволен возвращению России «суверенитета глобальной державы», заключила автор.
Как сообщало ИА Регнум, рост валового внутреннего продукта России за период с января по октябрь 2023 года, по предварительным данным Минэкономразвития, составил 3,2%. Наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности — почти 7,5%, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что рост российской экономики сказался на доходах федерального бюджета. За отчётный период в казну поступило средств на 3% больше, чем ожидалось.
Ранее Владимир Путин заявил, что до 2014 года он даже подумать не мог о возможности конфликта между Россией и Украиной.