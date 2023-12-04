Киев, 5 декабря, 2023, 02:58 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 5 декабря серия взрывов прогремела в Винницкой области. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

На территории области объявлена воздушная тревога.

Точное количество прозвучавших взрывов не известно. Не приводятся данные о повреждённых объектах и пострадавших.

Ранее взрывы были слышны в подконтрольном Украине Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, операторы FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») Вооружённых сил России уничтожили огневые точки и укрытия на позициях украинской армии, а также бронетехнику ВСУ в зоне специальной военной операции.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.