Дамаск, 5 декабря, 2023, 02:42 — ИА Регнум. С территории Ирака по базе США в Сирии было выпущено не менее 15 ракет, сообщило Центральное командование американских вооружённых сил (CENTCOM).

blogfactory.co.uk Американские военные в Сирии

«3 декабря пятнадцать 122-мм ракет были выпущены из Ирака по американской базе в Румейлане в Сирии», — говорится на странице CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что пострадавших среди персонала базы и повреждений оборудования нет.

Оперативная группа обнаружила место, откуда были выпущены ракеты, и передала разведданные иракским силам безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее дрон-камикадзе атаковал военную базу США, расположенную к северу от провинциального центра Эрбиль. Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое ранее объявило, что после срыва гуманитарного перемирия в секторе Газа боевики возобновили боевые действия против расположенных в регионе американских военных баз.

В Сирии находятся около одной тысячи американских военнослужащих, ещё 2,5 тысячи человек размещены в Ираке.