Москва, 5 декабря, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Российская сторона готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории одной из стран Запада. Об этом заявил «Известиям» высокопоставленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и Украины

Отмечается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее говорил, что Будапешт может стать посредником между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования конфликта.

В МИД РФ считают, что на данный момент Украина и её западные союзники не показывают готовность к переговорам. Эксперты считают, что, скорее всего, в роли посредника может выступить страна, не входящая в блок НАТО.

Главное, по словам источника, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — сказал источник.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между Россией и Украиной закончится переговорами. Об этом заявил сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон.

44% опрошенных жителей Украины считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран, ещё один процент призывает согласиться с требованиями России.

В октябре президент России Владимир Путин похвалил Киев, который начал задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Путин добавил, что если украинская сторона хочет реальных переговоров, то ей нужно делать это не какими-то театральными жестами, а в первую очередь — отменить декрет, который запрещает вести переговоры.