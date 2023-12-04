Вашингтон, 5 декабря, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Правительство США в начале специальной военной операции России на Украине ожидало взятия Киева российской армией, заявила 4 декабря на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине специальную военную операцию. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию республики. Уже 25 февраля группировка из состава основных сил российских войск соединилась с десантом, почти двое суток удерживавшим под Киевом аэродром в Гостомеле. Было уничтожено более 200 украинских нацистов из числа подразделений, пытавшихся отбить аэродром.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 декабря 2023 года на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Россия не видит каких-либо причин, по которым нужно пересматривать цели СВО.