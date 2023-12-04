Москва, 5 декабря, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова «оставьте меня в покое», которые он сказал на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье в Северной Македонии были адресованы фотографу. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Во время трансляции мероприятия не было понятно, к кому относились слова Лаврова.

«Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров прибыл на саммит 30 ноября. Эта поездка стала первым визитом в Европу для него с начала спецоперации.

Министр иностранных дел прервал своё выступление в ходе заседания СМИД ОБСЕ, попросив оставить его в покое. Он в этот момент говорил об экспансии НАТО в восточном направлении.

Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), пытавшуюся исказить его слова об ОБСЕ. Это произошло 1 декабря на пресс-конференции министра по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц организации.

Лавров отметил, что ему безразличен итог саммита этой организации. Однако, задавая главе МИД РФ вопрос, германская журналистка исказила его слова, заявив, что он якобы не верит в яркое будущее ОБСЕ.

Журналистка Александра фон Намен, исказившая слова Сергея Лаврова, несколько лет работала в Москве.