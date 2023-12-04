Москва, 5 декабря, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Во Львове на 78-м году жизни 3 декабря умер советский и украинский актёр театра и кино Сергей Кустов. Об этом сообщил Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в соцсетях.

ru.torange.biz Траурные свечи

«Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник», — написали коллеги в некрологе.

kino-teatr.ru Сергей Кустов

Сергей Кустов родом из города Гадяч, окончил Киевский государственный театральный институт. 55 лет служил в Первом украинском театре детей и юношества (бывшем Львовском ТЮЗе).

Актёр сыграл в театре более 100 ролей. В кино снимался с 1966 года. Советским и российским зрителям он запомнился эпизодической ролью мушкетёра Монтарана в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также ролью повара в сиквеле «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Всего Сергей Кустов участвовал в девяти картинах, в их числе «Государственная граница», «Анна Герман», «Преступление со многими неизвестными» и другие.

Причина смерти не указывается.