Москва, 5 декабря, 2023, 00:42 — ИА Регнум. В аэропорт Москвы уже девятым рейсом МЧС России 5 декабря прибыли из Каира 120 человек, в числе которых 30 детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Sergey Kustov Самолёт МЧС

По информации спасателей, всем оказывается медицинская и психологическая помощь. Пункты временного размещения развернуты в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

Спецбортами МЧС уже перевезено более 880 человек, из них свыше 380 детей.

В город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы.

Как сообщало ИА Регнум, восемь из десяти жителей сектора Газа, а это 1,9 млн человек, покинули свои дома после 7 октября, когда произошло обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Такие данные приводятся в опубликованном 4 декабря отчёте Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

1 декабря боевые действия в секторе Газа возобновились после гуманитарной паузы, начавшейся 24 ноября. По данным палестинского минздрава, к 3 декабря число погибших в анклаве за период обострения превысило 15,5 тыс. человек, свыше 41 тыс. человек получили ранения.