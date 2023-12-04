Киев, 5 декабря, 2023, 00:37 — ИА Регнум. В подконтрольном Украине Херсоне в ночь с 4 на 5 декабря прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидентов не приводятся. Местные власти не комментировали сообщения СМИ о серии взрывов.

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Украине районов Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные сбили за сутки 30 украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Вооружённые силы России отразили атаку штурмовых групп ВСУ в Харьковской области на купянском направлении. Потери противника на этом направлении составили до 35 военнослужащих.