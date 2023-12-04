Москва, 5 декабря, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Добровольцы ВС РФ перерезали основной путь снабжения киевских боевиков на артёмовско-соледарском направлении фронта. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам бойца, четыре штурмовые группы работают на этой трассе в районе Артёмовского. Это оставалась последняя дорога, по которой шло снабжение из Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовской группировки противника.

«Те украинские войска, которые были в Артёмовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем», — добавил Алексей Селиванов.

На этом участке задействованы бригады добровольцев: «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».

Как сообщало ИА Регнум, Украину ждёт тяжёлая зима, так как Россия применяет в зоне специальной военной операции все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре. Об этом 4 декабря заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt.

В Баштанском районе на востоке Николаевской области после взрывов повреждены объект инфраструктуры и линия электропередачи. В ночь на 4 декабря украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на фоне воздушной тревоги в Николаевской области были слышны взрывы.