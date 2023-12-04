Москва, 4 декабря, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека получил портрет, написанный 11-летней девочкой из Луганской Народной Республики. У Ксюши спинальная мышечная атрофия, но несмотря на это, девочка хорошо рисует.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева вручили картину президенту и пояснила, что Ксюша была первым ребёнком Донбасса, получившим помощь фонда «Круг добра», который поддерживает детей с тяжёлыми заболеваниями.

Путину передали портрет «Москва. Кремль. Путин» от девочки из ЛНР

«Она назвала этот рисунок «Москва. Кремль. Путин». Не могла отказать ей в этой просьбе», — сказала Демичева.

Владимир Путин передал девочке самые наилучшие пожелания, здоровья и поблагодарил за подарок.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» 4 декабря.

Российский лидер выбрал на новогодней ёлке три шара-открытки с пожеланиями детей, которые он исполнит.

Президенту достались открытки, авторы которых выразили желания попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.