Москва, 4 декабря, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что выход Российской Федерации из некоторых международных правозащитных институтов не означает игнорирование прав. Более того, Россия готова находить решения для построения равной и справедливой системы обеспечения прав человека.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации прав человека. Готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнёрами», — заверил российский лидер на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) 4 декабря.

По словам Путина, гражданские институты более приспособлены к оперативному поиску решений. И уже в этом направлении «сделаны конкретные шаги» — в ноябре на площадке СПЧ состоялась международная конференция.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека упрекнул международные структуры в сфере прав человека в проявлениях русофобии.

По словам главы государства, в этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом «позорном конкурсе русофобов».