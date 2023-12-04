Москва, 4 декабря, 2023, 23:36 — ИА Регнум. В истории России не должны повториться политические репрессии, поскольку это трудновосполнимо как для государства, так и для народа, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Иван Шилов ИА REGNUM

В качестве жертв политрепрессий Путин обозначил самых разных людей — противников советского строя и сторонников, оказавшихся в силу разных внутриполитических причин за решёткой.

«Были совершенно случайные люди. Всё это важно. Но для нас важнее другое. Важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что всё это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства. Отсутствие права как такового в решении судеб людей — оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее», — сказал президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин не раз высказывался на тему политических репрессий. Он считает долгом современников «не допустить забвения».

Так, в 2022 году на встрече с членами СПЧ Путин заявил, что репрессии советского времени не надо замалчивать. По его словам, для борьбы с РФ ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента. Противостоять лжи могут только беспристрастность и исчерпывающие факты.