Москва, 4 декабря, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря поблагодарил правозащитников и всех россиян, которые делают общее дело для победы в спецоперации и любыми способами, участием помогают фронту.

Из личного архива главного редактора ИА Регнум — Марины Ахмедовой

Глава государства заслушал рассказ члена СПЧ, главного редактор ИА Регнум Марины Ахмедовой о том, как российское общество «мобилизовалось» и направило свои силы на общее дело — помощь фронту. Во всех концах России люди сплотились, каждый помогает, чем может. Дети посылают на фронт рисунки и письма, многодетные матери пекут пирожки для солдат, женщины также вяжут тёплые вещи, плетут маскировочные сети, в городах организованы пункты приёма помощи для российских бойцов.

Марина Ахмедова, которая сама не раз была в новых регионах, в том числе постоянно подвергающихся обстрелам ВСУ населённых пунктах Донбасса, рассказала, что еду для жителей Мариуполя приходилось готовить в Донецке, который и сам не редко остаётся без света, воды и электричества из-за ударов Украины.

Она поведала историю об одном из жителей столицы ДНР — смурном пенсионере, который никогда не улыбался, и даже вынудил волонтёров думать, что он сердит на них.

«А в какой-то день приехали, а он улыбается… Ничего не изменилось, Украина так же продолжает обстреливать, но он просто понял, что помощь будет постоянной, что есть люди в России, которым он нужен. С тех пор он всегда выходит к нам с улыбкой. Я говорю «мы» — мы сделали, организовали, но имею в виду очень не маленькую группу людей. Это десятки тысяч человек», — рассказала Марина Ахмедова.

Член СЧП отметила, что множество людей собирает деньги на то, чтобы обеспечить едой, водой и всем необходимых жителей новых регионов.

На протяжении почти двух лет СВО, указала она, люди не устали, напротив, помощи от россиян становится больше, что может говорить о том, что граждане, наблюдая за происходящем сделали выводы и решили присоединиться к помощи.

Помимо гуманитарных миссий для обеспечения людей продуктами и прочим, удалось открыть и особенно важную и нужную в этот период «школу дронов» в ДНР. В неё приезжают бойцы из разных подразделений, где их учат управлять беспилотниками. И несмотря на то, что в организованную всего лишь в подвале школу, уже несколько раз «прилетали» ракеты HIMARS, она продолжает существовать и готовить военных, которые затем возвращаются на фронт подготовленными, способными защитить себя и товарищей.

Марина Ахмедова поведала Путину и о других историях россиян, непосредственно связанных с СВО. Так, во время одной встречи с жительницей Липецкой области, потерявшей брата в боевых действиях, на вопрос о том, не разочаровалась ли она в СВО, женщина ответила, что после этой потери, все её браться ушли сражаться, а отец продал автомобиль и отдал средства на нужды фронта.

Более того, родной для женщины посёлок, занялся активной помощью бойцам: они делают окопные свечи, готовят еду, плетут маскировочные сети.

И таких примеров не мало. Помогают фронту даже старики и бездомные люди, которые нашли пристанище в социальных домах.

«Сейчас пожилые люди плетут маск-сети, и сети регулярно уезжают на фронт, а люди счастливы, потому что чувствуют себя нужными. А в Белгородской области многодетные мамы пекут пирожки — и это не малое количество, которое регулярно отправляют на фронт. Так главный пекарь мать семи детей, мать-одиночка. Мы тоже им помогли, собрали на большую печь… но я спросила: «вы же сами нуждаетесь, почему помогаете? это вам должны помогать». А они ответили, что потому и помогаем, что многодетные», — рассказала Ахмедова.

Она объяснила, что многодетные семьи так живут и так привыкли — делиться.

«Я тогда подумала, что мы в России все стали друг другу почти как многодетные, потому что научились из-за СВО делиться. И я думаю, что это Вы имели в виду, когда сказали, что семья это духовное явление», — обратилась она к президенту.

Путин внимательно выслушал и кивнул в знак согласия. Президент поблагодарил всех, кто помогает и принимает участие в общем деле.

«Спасибо вам большое. Эти, как вы сказали, малые дела имеют огромное значение для всего нашего народа. Спасибо всем», — ответил Марине Ахмедовой Владимир Путин.

По словам Путина, правозащитники не только предметно занимаются законотворческими и другими вопросами, но и отдают «много сил, времени, чтобы помогать людям в конкретных жизненных ситуациях», откликаются на их запросы, добиваются справедливого решения их проблем.

«Благодарю за неравнодушное отношение к этому делу, за душевную щедрость, за терпение, за умение убеждать в своей позиции, а если надо — за твёрдость, настойчивость и умение находить компромиссы», — сказал президент в ходе встречи с членами СПЧ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России наградил волонтёра года. Выбор был сделан в духе времени — Владимир Путин отметил работу Натальи Аминевой из Воронежа. Сейчас, вместе со своей большой семьёй — детьми, супругом и родителями, помогает бойцам СВО: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки. Это не первая добровольческая инициатива, появившаяся стараниями Натальи — шесть лет назад она организовала волонтёрский отряд юных экологов, в котором участвуют четыре десятка ребят.

ИА Регнум ранее рассказывало и о других примерах сплочённости российского общества. В одном из гуманитарных штабов буквально негде повернуться из-за коробок с лекарствами и прочих нужных вещей, но Виктория и Шаганэ умудрились здесь пристроить деревянную раму, рулоны зелено-коричневой материи и втиснуться сами. Они вяжут маскировочные сети для военных. Обе многодетные матери, у обеих домашние дела и распорядок с садиками, школами, уроками и детскими простудами. Но время прийти и сделать важное всегда находится.