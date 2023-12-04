Путин: нужны системные меры в отношении желающих вернуться на родину
Путин указал на необходимость системных мер по поддержке русских репатриантов
Москва, 4 декабря, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Проработать системные меры по репатриации россиян из недружественных стран на родину пообещал 4 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Так, член Совета Кирилл Вышинский предложил главе государства разработать возможность создания условий для российских репатриантов из недружественных стран, откуда их пытаются выдворить.
«Если человек принимает решение жить где-то в другой стране, это его выбор. Но то, что вы сказали, то, с чем мы сталкиваемся, конечно, требует от нас внимательного отношения к этим процессам, требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину», — ответил Путин.
Российский лидер указал на необходимость системных мер, над которыми предстоит подумать и соответствующим образом их сформулировать.
Для людей, которые никуда не хотят ехать, но их выдворяют, надо создавать условия, добавил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, с 2024 года при переселении в Россию соотечественники должны будут подтверждать знание русского языка. Соответствующую программу скорректировало правительство РФ. При этом владение русским языком не нужно будет подтверждать гражданам Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
В мае 2023 года МВД России предложило создать институт репатриации в рамках программы переселения соотечественников в Россию. К репатриантам предлагалось отнести лиц из числа россиян, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года постоянно проживали за границей.