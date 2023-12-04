Москва, 4 декабря, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Проработать системные меры по репатриации россиян из недружественных стран на родину пообещал 4 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Kremlin.ru

Так, член Совета Кирилл Вышинский предложил главе государства разработать возможность создания условий для российских репатриантов из недружественных стран, откуда их пытаются выдворить.

«Если человек принимает решение жить где-то в другой стране, это его выбор. Но то, что вы сказали, то, с чем мы сталкиваемся, конечно, требует от нас внимательного отношения к этим процессам, требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину», — ответил Путин.

Российский лидер указал на необходимость системных мер, над которыми предстоит подумать и соответствующим образом их сформулировать.

Для людей, которые никуда не хотят ехать, но их выдворяют, надо создавать условия, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, с 2024 года при переселении в Россию соотечественники должны будут подтверждать знание русского языка. Соответствующую программу скорректировало правительство РФ. При этом владение русским языком не нужно будет подтверждать гражданам Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

В мае 2023 года МВД России предложило создать институт репатриации в рамках программы переселения соотечественников в Россию. К репатриантам предлагалось отнести лиц из числа россиян, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года постоянно проживали за границей.