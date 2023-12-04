Москва, 4 декабря, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин заверил, что даст поручение подготовить предложения, как решать проблему с учёбой детей трудовых мигрантов в школах. По его мнению, дети должны учиться, но это не должно влиять на качество образования остальных учеников.

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«По поводу острой темы — детей трудовых мигрантов. Нужно подумать над решением всех вопросов», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря.

Как пояснил президент, дети должны учиться, но это не должно «сопровождаться ухудшением условий для обучения наших ребятишек».

Владимир Путин также обозначил, что проблемы есть, и нельзя делать вид, что их не существует.

Президент заверил, что даст соответствующее поручение по этим вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, права мигрантов в России должны обеспечиваться, но во главу угла должны ставиться интересы граждан РФ, заявил Владимир Путин.

Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык, традиции России и уважать законы страны, подчеркнул глава государства.

Западные политики своими действиями демонстрируют ангажированность и русофобию, деградация института политики продолжается, сказал Путин.