Москва, 4 декабря, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил подумать о механизмах поддержки тех вдов бойцов СВО, которые жили с ними гражданским, не зарегистрированным браком.

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«На что хотел бы обратить внимание: надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями», — сказал он, подчеркнув, что у многих таких пар есть и общие дети.

Президент подчеркнул, что есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в таком союзе.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов в сентябре внесли в Госдуму проект закона о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели.

Президент ранее призвал обеспечить равными правами всех участников специальной военной операции на Украине независимо от их статуса — кадровых военнослужащих, добровольцев, заключивших контракты, мобилизованных и сотрудников правоохранительных органов.

Владимир Путин также отмечал важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации. Он призвал не жадничать в вопросах поддержки семей участников СВО.