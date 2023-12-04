Москва, 4 декабря, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ), которое он проводит в режиме видеоконференции, назвал ротацию в составе совета плановой и пожелал новым членам СПЧ успехов.

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«В совете прошла плановая ротация. Недавно был подписан соответствующий указ. В состав совета вошли пять человек — это известные люди в сфере правозащиты и развития гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и главное — поскорее включиться в напряжённую текущую работу совета», — отметил он.

Российский лидер обозначил одним из главных вопросов СПЧ поддержку бойцов, участвующим в спецоперации на Украине. Он обратил внимание, что в заседании принимают участие члены СПЧ, которые побывали не один раз в зоне специальной военной операции.

«Конечно же, сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается совет — это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев», — сказал Путин, призвав открыто и подробно рассказывать о проблемах, которые требуют дополнительных решений.

Также глава государства поддержал участие СПЧ в подготовке нового единого учебника по обществознанию.

«Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему. Так, вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию. Конечно, это заслуживает поддержки», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, традиционную декабрьскую встречу российского лидера с членами Совета по правам человека пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал 24 ноября. В пресс-службе Кремля уточняли, что заседание, приуроченное к Международному дню прав человека, состоится в режиме видеоконференции 4 декабря.

Первого декабря российский президент обновил состав СЧП. Он исключил адвокатов Генри Резника, Шоту Горгадзе и ещё несколько человек из состава совета. В числе новых участников Путин, в частности, включил общественного деятеля Александра Ионова, директора организации содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игоря Новикова.