Братислава, 4 декабря, 2023, 21:02 — ИА Регнум. В Словакии появится новая партия «Единые славяне», программа которой подразумевает стремление к выходу из НАТО и ЕС, а также восстановление конструктивных отношений с Россией и вступление в БРИКС, рассказал «Известиям» один из основателей политической силы, экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подписи для регистрации новой партии «Единые славяне» собираются уже семь месяцев. На данный момент собрано 8 тысяч подписей, для регистрации партии необходимо еще 2 тысячи.

«Полагаю, что до конца года комплект документов будет подготовлен и в начале января мы завершим юридический процесс создания политической силы», — сказал он.

В программу партии, помимо внешнеполитических целей, заложены национализация стратегически важных предприятий, запрет на продажу земли и леса, возврат контроля над системой здравоохранения, медицинского страхования и образования в руки государства.

Более того, основатели партии в Словакии предполагают, что в других славянских государствах также будут созданы партии с таким же названием, которые будут объединены общей идеологией отстаивания интересов славянского населения в мировой политике. Марчек отметил, что уже ведёт на эту тему переговоры с партнёрами в Венгрии, Чехии, Сербии, Болгарии, Польше и даже на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября 2023 года в Словакии состоялись парламентские выборы, победу одержала партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 25 октября политик официально возглавил правительство республики. 8 ноября новое правительство отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере 40,3 млн евро.

В конце ноября премьер Словакии принял российского посла в Братиславе Игоря Братчикова. Во время приёма стороны обсудили будущее российско-словацких отношений. По словам Фицо, Словакия должна начать готовиться к новым временам, которые наступят по окончании вооружённого конфликта на Украине, а также к «стандартизации» отношений с Россией.

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха 4 декабря заявил, что никто не сможет заставить жителей Словакии ненавидеть Россию. Политик также отметил: его слова на конференции левых политических партий в Чехии о том, что Словакия больше не будет посылать оружие Киеву, прервали «мощные аплодисменты».