Москва, 4 декабря, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ, художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщается 4 декабря на официальном портале правовой информации.

Екатерина Цветкова / Global Look Press

Как говорится в подписанном президентом документе, Машков удостоен награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Ранее стало известно, что худрук Театра Олега Табакова был избран новым председателем Союза театральных деятелей. Сообщалось, что перед этим остальные кандидаты заявили о самоотводе.

Машкову 27 ноября исполнилось 60 лет. В поздравительной телеграмме по случаю юбилея артиста президент назвал Машкова ярким, самобытным актёром, который блестяще реализовал свой профессиональный, творческий потенциал на режиссёрском поприще.

В 2022 году социологи ВЦИОМ сообщили, что граждане страны включили Владимира Машкова в тройку лучших актёров года.