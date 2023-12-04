Вашингтон, 4 декабря, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления ВСУ. Об этом 4 декабря написала американская газета The Washington Post.

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«Многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины», — говорится в материале.

Отмечается, что по ходу конфликта Россия приспосабливалась, а к марту 2023 года уже много месяцев готовила оборонительные сооружения.

Как передавало ИА Регнум, The Washington Post написала, что победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Издание обратило внимание, что мировая общественность переключилась на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, боевой дух ослабевает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу1 декабря сообщил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня, украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он отметил, что российские военные расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий.