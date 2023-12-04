Воронеж, 4 декабря, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В результате столкновения фуры и трёх автобусов Росгвардии в Воронежской области, по уточнённым данным, пострадали 10 человек, сообщил «РИА Новости» 4 декабря представитель экстренных служб региона.

Кадр из видео

«ДТП с Росгвардией произошло 2 декабря в 14.35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 «Дон». Столкнулись фура и три автобуса (Росгвардии). Травмы получили 11 человек», — сказал представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что четыре человека отказались от медпомощи. Семь пострадавших привезли в больницу. Из них госпитализированы были трое, один позднее скончался.

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Как передавало ИА Регнум, 4 декабря стало известно, что грузовик протаранил колонну Росгвардии в Воронежской области, один человек погиб. Сообщалось о четырёх пострадавших. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.