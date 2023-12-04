Москва, 4 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Советский и российский поэт-песенник, автор такого знаменитого произведения как «Наша служба и опасна, и трудна…», Анатолий Горохов умер в возрасте 85 лет, сообщает портал «Кино-театр. ру».

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Как выяснилось, артист скончался из-за последствий пневмонии. Похороны пройдут в узком семейном кругу, точная дата не указывается.

Анатолий Горохов является автором автором множества нетленных отечественных хитов. Он написал слова к таким произведениям как «Наша служба и опасна, и трудна…», «Королева красоты», «Мир на двоих», известных по исполнению Муслима Магомаева, «Звездный сон» и «Колыбельной» Анны Герман.

Анатолий Сергеевич родился 7 апреля 1938 года. Окончил Московскую консерваторию по классу вокала. В 1960–1970-е был ведущим радиопрограмм «До-ре-ми-фа-соль» и «После полуночи». Горохов также принимал участие в озвучивании мультфильма «Бременские музыканты».

Был женат на актрисе Аде Шереметьевой — бывшей супруге «грустного клоуна» Леонида Енгибарова.