Москва, 4 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Бывший режиссёр и постановщик киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправился на специальную военную операцию. Об этом экс-режиссёр написал в соцсети «ВКонтакте».

РИА Новости Антон Денисов

По словам Белостоцкого, он подписал контракт с Министерством обороны России и стал рядовым бойцом в зоне проведения специальной военной операции.

«Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход. А обычным людям, живущим в нём, что напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссёрском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — написал бывший постановщик киножурнала.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2022 года бывший режиссёр, сценарист и постановщик детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий был приговорён Солнцевским судом Москвы к 14 годам колонии по делу о педофилии.

Тогда говорилось, что указанное лицо было осуждено за совершение преступления, которое предусмотрено пунктом «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Заявление на Белостоцкого написал один из бывших актёров программы. Он обвинил режиссёра в домогательствах, когда ему было 13 лет. Позже показания жертвы были подтверждены уликами. Правоохранительные органы тогда уточнили, что в период с 5 по 6 ноября 2018 года постановщик киножурнала в своей квартире домогался 13-летнего мальчика, который не мог оказать сопротивление. Кроме того, один из свидетелей рассказал о коллекции детского порно, которая была найдена в ходе обыска дома у Белостоцкого.

Белостоцкий был членом Гильдии кинорежиссёров России и с середины нулевых годов работал постановщиком в киножурнале «Ералаш».