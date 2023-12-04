Берлин, 4 декабря, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Украину ждёт тяжелая зима, так как Россия применяет в зоне специальной военной операции все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре. Об этом 4 декабря немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt.

«Россия применяет полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты. Они наносят колоссальный урон», — отметил Катер.

Он добавил, что Киеву стоит готовиться к перебоям со светом и теплом, поскольку российская армия может уничтожить критически важные объекты энергетики по всей территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, в Баштанском районе на востоке Николаевской области после взрывов повреждены объект инфраструктуры и линия электропередачи. В ночь на 4 декабря украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на фоне воздушной тревоги в Николаевской области были слышны взрывы.

Пресс-служба оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ заявила 2 декабря, что в Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры. Там прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Возгорание ликвидировали.

В Днепропетровске в ночь на 2 декабря прогремело несколько взрывов. Подробностей произошедшего не сообщалось.