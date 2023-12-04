Москва, 4 декабря, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 декабря на церемонии принятия верительных грамот у новых послов зарубежных стран выразил надежду на улучшение отношений России и Великобритании.

Улучшение отношений пошло бы на пользу народам обеих стран, отметил глава российского государства.

Ранее Москве и Лондону удавалось выстраивать отношения для сохранения стабильности, есть надежда, что нынешнее положение вещей изменится, добавил Владимир Путин.

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