Москва, 4 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Полувековое сотрудничество между Россией и Германией было прервано в том числе из-за терактов на «Северных потоках», заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым иностранным послам в РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С Федеративной республикой Германия нам на протяжении более полувека удавалось развивать прагматичное, деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему Европейскому континенту. <…> И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках», — сказал Путин.

По его словам, привлекательной сферой сотрудничества всегда была энергетика, а Россия десятилетиям надёжно и без сбоев снабжала Германию по доступным и приемлемым ценам экологически чистыми энергоресурсами.

Российский лидер также добавил, что нынешнее замороженное сотрудничество между двумя странами невыгодно обеим странам, но прежде всего самой Германии.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава России указал на то, что никто не расследует теракт на «Северных потоках». Подрыв газопроводов является актом терроризма на государственном уровне, без поддержки на государственном уровне совершить такое невозможно, сказал он.

По словам Путина, обращения РФ, направленные в профильные ведомства Евросоюза, игнорируются.

Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Власти Дании, Швеции, Германии начали «расследование», но не допустили до него Россию. Журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование, в котором заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастны США.