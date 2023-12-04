Москва, 4 декабря, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин был госпитализирован в больницу после того как упал на ВДНХ, поскользнувшись на льду. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Вечером 1 декабря 49-летний Марсель Миннуллин посетил ВДНХ накануне открытия дней Татарстана в рамках выставки «Россия». Около 18:30 чиновник вышел на улицу, где поскользнулся на льду и упал. Марсель Мансурович сильно ударился при падении. Ему вызвали скорую помощь.

«В Городскую клиническую больницу им. С. П. Боткина был доставлен 49-летний мужчина с диагнозом вывих правого плечевого сустава», — рассказал собеседник агентства.

Медики оказали министру помощь и отпустили его в гостиницу. Несмотря на полученную травму, 2 декабря Миннуллин принял участие на открытии дней Татарстана. Министр провёл экскурсию по стенду Татарстана для главы Минздрава России Михаила Мурашко и рассказал ему о достижениях республики в области здравоохранения. Всё мероприятие Марсель Мансурович ходил с бандажом на правой руке и прятал руку под пиджак.

Конец ноября и начало декабря оказались самыми снежными в истории Москвы. Несколько рекордных снегопадов привели к тому, что в столице и области образовались огромные сугробы и заносы. При этом жители Москвы в соцсетях жалуются на неудовлетворительную очистку дорог от снега и льда. Коммунальщики сваливают снежные глыбы на парковочные места и тротуары, а гололёд на пешеходных дорогах не во всех районах столицы даже посыпается песком и реагентами.

ИА Регнум писало, что в Москве мужчина поскользнулся на тротуаре и при падении сильно ударился. Прохожие занесли его в отделение и ушли, пострадавший скончался.