Москва, 4 декабря, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

Global Look Press

«В шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия будет и дальше оказывать Мали всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки продовольствия, удобрений, промышленных товаров.

Президент отметил, что страны продолжают сотрудничество в гуманитарной сфере, в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Путин на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20) сообщил, что первые корабли с бесплатным российским зерном отправились в Африку.

На саммите Россия ― Африка в июле российский лидер заявил, что Россия бесплатно поставит особо нуждающимся в продовольствии странам, таким как Буркина-Фасо, Сомали, Зимбабве, Эритрея по 25–50 тыс. тонн зерна.