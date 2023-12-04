Москва, 4 декабря, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Россия готова к возвращению отношений с Южной Кореей в конструктивное русло, всё зависит от позиции Сеула, заявил 4 декабря на церемонии принятия верительных грамот у послов зарубежных стран президент РФ Владимир Путин.

Верительные грамоты президенту России представил в том числе новый посол Южной Кореи в Москве Ли До Хун.

«От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество на траекторию столь выгодного для наших стран и народов партнёрства. Хочу подчеркнуть, уважаемый господин посол, мы к этому готовы», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил, что Сеул может ввести против России санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с КНДР. В Москве неоднократно отмечали, что все виды сотрудничества Москвы и Пхеньяна соответствуют международным нормам и двусторонним интересам.

Также в сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом и встретился с Владимиром Путиным. По итогам переговоров он заявил о большом количестве совместных интересов у России и КДНР. После этого визита в МИД Южной Кореи вызвали российского посла, ведомство призвало Россию соблюдать резолюции Совбеза ООН и не развивать военное сотрудничество с КНДР.

В августе 2023 года руководители США, Японии и Южной Кореи в совместном заявлении высказались за дальнейшую поддержку вооружённых сил Украины и введение новых санкций против России, а также сокращение «зависимости» от российских энергоносителей.